ЕСПЧ признал нарушения прав человека на выборах 2011 года в Петербурге

Европейский суд по правам человека подтвердил нарушение прав на честные и свободные выборы в ходе выборной кампании 2011 года в Петербурге. Об этом 30 мая сообщается на сайте ЕСПЧ.

Согласно решению, Россию обяжут выплатить инициаторам жалобы на действия петербургских избиркомов 38 тысяч евро.

Напомним, заявление в Страсбургский суд практически сразу после выборов депутатов Законодательного собрания в декабре 2011 года подали бывший кандидат от «Справедливой России» Андрей Давыдов и члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса: Ольга Андронова, Татьяна Николаева, Алексей Андронов, Евгений Сизенов и наблюдатель Алла Николаева. Позже к жалобе присоединились эсеры Николай Паялин, Геннадий Трусканов, Алла Пушкарева и Сергей Шестаков.

Суть заявления в том, что, по результатам подсчета голосов, на избирательных участках по выборам в ЗакС Петербурга на 19-й территории (Колпино) с результатом 29,96% якобы победила партия «Справедливая Россия». Копии протоколов были получены на участках, однако при вводе данных в ГАС «Выборы», утверждают заявители, из 34 протоколов было фальсифицировано 22. В результате, согласно данным сайта избирательной комиссии, партия «Справедливая Россия» набрала 13,15%. Как следует из переданных в суд материалов, на этих участках ее результат снизился с 10 031 голоса до 4538, в то время как результат «Единой России» вырос с 8965 до 17 265 голосов. В 2014 году глава ЦИК Владимир Чуров попытался воспрепятствовать передаче дела в ЕСПЧ: он обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело в связи с тем, что протоколы истцов якобы были поддельными, однако правоохранительные органы не нашли этому подтверждения.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат заявителей Елизавета Напара, Ольга Андронова, ставшая инициатором процесса, пока шло рассмотрение дела, умерла.

«Она не просила никаких компенсаций, изначальное требование было признать выборы сфальсифицированными. Сейчас мы знакомимся с решением суда», – сказала юрист.

«Я рад, что теперь на международном уровне и судебным актом установлен факт фальсификации выборов 2011 года. Суд признал, что было нарушено право на честные и свободные выборы. Я пока не перевел решение целиком и всех деталей решения не знаю», – сообщил «Фонтанке» заявитель Андрей Давыдов.