Французская актриса Изабель Юппер вступилась за Серебренникова

Французская актриса Изабель Юппер предложила Путину оставить режиссера Кирилла Серебренникова в покое и сходить в театр. Об этом она заявила во время церемонии вручения премии «Мольер» за достижения в театральном искусстве, которая состоялась в Париже 29 мая.

Во время торжественной речи, запись которой доступна для просмотра (на французском) на YouTube, лауреат премии рассказала, что награда для нее это возможность выразить слова поддержки режиссеру театра и кино Кириллу Серебренникову. «Я не знаю, во Франции ли сейчас месье Путин или он уже уехал в Москву. Месье Путин, оставьте его в покое, лучше сходите на его спектакли», – обратилась актриса к российскому президенту.

Напомним, в тот же день газета Libération опубликовала заявление французских деятелей искусства в поддержку художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, дома и в театре у которого 23 мая прошли обыски. Директора и бухгалтера организации «Платформа» подозревают в хищении 200 миллионов рублей, которые были выделены на спектакли Серебренникова с труппой «Седьмой студии». Сам режиссер в Facebook сообщил, что всем, кто работал над проектом, нечего скрывать и он докажет, что «проект был».