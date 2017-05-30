На территории бывшего завода "Азарт" появится жилье бизнес-класса

В сентябре на территории бывшего завода "Азарт" по адресу: Большой Сампсониевский проспект, 77, начнется строительство большого нового квартала под названием "Георг Ландрин". Об этом 30 мая на пресс-завтраке в Петербурге рассказал Дмитрий Ардашников – директор по развитию ГК "Абсолют Строй Сервис", которая выступает в проекте как застройщик.

По словам Ардашникова, завод "Азарт" (бывшая шоколадная фабрика) уже фактически не работает; а его помещения используются под бизнес-центр. Коммерсант заявил, что разрешение на строительство первой очереди квартала было получено в апреле. Здесь построят 150 тыс. кв.м недвижимости, из них жилья бизнес-класса – 100 тысяч кв. м. В первой очереди возведут 35 тысяч квадратов жилья, а также детсад и медучреждения, во второй очереди – в 2 раза больше; в том числе появится бизнес- центр и другие коммерческие здания. Стоимость проекта – 7 миллиардов рублей.

По словам бизнесмена, проект реализуется за счет собственных средств компании и заемных денег. Более конкретно назвать инвестора он отказался.

Ардашников добавил, что проект рассчитан на семьи с детьми, соответственно, там будет минимум студий – в основном двух- и трехкомнатные квартиры. Также в квартале появится собственная котельная, добавил он.

Компания "Абсолют Строй Сервис" известна такими объектами как ЖК "Новый Петергоф" (250 тыс. кв.м, уже введено 100 тысяч), также она работала как подрядчик и генподрядчик "Парадного квартала" на улице Радищева.