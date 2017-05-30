Продолжение реставрации Юсуповского дворца обойдется в 90 миллионов

Продолжение реставрации дворца Юсуповых в Петербурге потребует еще почти 90 млн рублей из бюджета. Здание на набережной реки Мойки, 94А, станет одним из самых затратных в программе на восстановление городских памятников на этот год, сообщили «Фонтанке» в комитете по охране памятников 30 мая.

Дирекция заказчика опубликовала четыре конкурса на ремонт помещений дворца, два из которых касаются Музыкальной гостиной. На потолки комнаты потратят почти 10 млн рублей, на интерьеры — около 33 млн. Победитель третьего конкурса займется Гостиной в стиле Генриха II за 7,7 млн рублей. Кабинет князя во дворце с шестью флигелями отреставрируют за 39,2 млн рублей.

Исполнителя определят к 10 июля. Работы, по условиям всех технических заданий, нужно выполнить до 30 ноября этого года.

Поэтапная реставрация Юсуповского дворца длится уже пять лет. В прошлом месяце комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников объявил конкурсы на обновление нескольких фасадов, зала Виги и интерьеров Дубовой столовой более чем на 120 млн рублей. На лето здесь также запланировано благоустройство сада, поиск подрядчика начнется в ближайшее время.

Всего в этом году на восстановление 58 городских зданий-памятников город потратит 2,4 млрд рублей.