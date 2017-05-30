На арене «Санкт-Петербург» уложили новый газон

Укладка нового газона на стадионе Крестовского острова в Петербурге завершилась во вторник, 30 мая. Снимки обновленного поля активно выкладывают в соцсетях пользователи.

Напомним, газон для арены «Санкт-Петербург» поставила компания Queens Grass International, которая базируется в Гатчине. Установку финансируют футбольный клуб «Зенит» и компания «Бамард», ответственная за предыдущий газон. По данным «Фонтанки», поле стоит более 21 миллиона рублей.

Ну что, Питер, встречай новое поле! На «Санкт-Петербург Арене» завершена укладка рулонного газона. pic.twitter.com/Ww5UPhjoTU — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) May 30, 2017



Рулонное поле должно выдержать 4 игры Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля. Ранее стадион на Крестовском острове освободили от травы, состояние которой позволило провести только 2 тестовых матча вместо трех запланированных.