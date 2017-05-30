Игорь Албин вместо заседания правительства поехал на стадион

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин 30 мая пропускает заседание правительства в Смольном из-за необходимости присутствовать на арене «Санкт-Петербург». В правительстве города тем временем обсуждают проблемы подведомственных ему комитетов.

По информации «Фонтанки», на стадионе Крестовского острова сейчас проходит совещание с участием заместителя министра спорта Павла Новикова.

27 мая Павел Новиков, как и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, принял участие в открытии Яхтенного моста к арене «Санкт-Петербург». В тот же день Игорь Албин в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что стадион «не такой уж дорогой».