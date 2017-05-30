Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру

Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, ушло в городскую прокуратуру. Об этом «Фонтанке» сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

В свою очередь, адвокат Грозовского Михаил Уткин заявил нашему изданию, что в известность об этом не поставлен.

«От меня все скрывают», – отметил он.

Велика вероятность, что на этой неделе прокуратура утвердит обвинительное заключение и решит, в какой именно районный суд передать дело на рассмотрение.

На прошлой неделе сроки содержания Грозовского под стражей были продлены до 14 июня. Защита священника заявила о своем намерении обжаловать это решение. По словам Уткина, одним из обоснований для ходатайства о продлении сроков следователи назвали необходимость успеть рассмотреть еще одну жалобу адвоката на решение Приморского райсуда. Речь идет о постановлении, которое ограничивает Грозовского и Уткина в ознакомлении с материалами уголовного дела.