Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру
Уголовное дело в отношении священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии, ушло в городскую прокуратуру. Об этом «Фонтанке» сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.
В свою очередь, адвокат Грозовского Михаил Уткин заявил нашему изданию, что в известность об этом не поставлен.
«От меня все скрывают», – отметил он.
Велика вероятность, что на этой неделе прокуратура утвердит обвинительное заключение и решит, в какой именно районный суд передать дело на рассмотрение.
На прошлой неделе сроки содержания Грозовского под стражей были продлены до 14 июня. Защита священника заявила о своем намерении обжаловать это решение. По словам Уткина, одним из обоснований для ходатайства о продлении сроков следователи назвали необходимость успеть рассмотреть еще одну жалобу адвоката на решение Приморского райсуда. Речь идет о постановлении, которое ограничивает Грозовского и Уткина в ознакомлении с материалами уголовного дела.
Справка:
Дело в отношении Глеба Грозовского было возбуждено еще в 2013 году. Тогда же он направился в командировку в Израиль. Из-за этого обвинение в педофилии ему предъявили заочно. В сентябре прошлого года священник был экстрадирован в Петербург. Следствие считает, что Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних девочек. Один эпизод якобы произошёл в 2011 году в православном лагере Ленобласти, ещё один – летом 2013 года на греческом острове Кос.