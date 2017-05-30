В 2016 году петербургские предприниматели искали защиты омбудсмена 900 раз

По итогам 2016 года петербургские бизнесмены обращались к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Петербурге Александру Абросимову около 900 раз. По сравнению с 2015 годом число обращений выросло на 9,3%.

Как рассказал 30 мая в ходе правительственного заседания сам Абросимов, 53% обращений были поданы в письменном виде. 31% всех жалоб касаются правоотношений в сфере земельных отношений и имущественных прав. 16% – нарушения прав в уголовно-правовой сфере. Бизнес-омбудсмен отметил, что тревогу предпринимателей вызывает рост числа внеплановых проверок малого и среднего бизнеса, который составил 27%. Сообщается о требованиях избыточного комплекта документов, низкой квалификации инспекторов и откровенно заказных проверках. В инвестиционно-строительной сфере чувствительной проблемой остается затягивание сроков утверждения и выдачи градостроительных планов земельных участков.

Кроме того, как отдельную проблему Абросимов выделил отказы комитета имущественных отношений продлевать действие договоров на размещение нестационарных торговых объектов в связи с тем, что арендаторы передавали их третьим лицам. Уполномоченный по правам предпринимателей призвал Смольный отказаться от этой практики.