Продажи автомобилей в Петербурге растут второй месяц подряд

В апреле 2017 года петербургские автодилеры реализовали 10 986 новых машин, что на 6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Данные 30 мая опубликовали эксперты агентства «Auto-Dealer-Спб».

Таким образом, рост наблюдается второй месяц подряд — по итогам марта, спрос на автомобили вырос на 7%.

За четыре месяца нового года было продано 38 139 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Лидером автомобильного рынка города по итогам апреля остался Hyundai, продолжающий увеличивать отрыв от конкурентов. Второе место занял Renault, а KIA вытеснила Lada с третьей позиции. Рост продаж по итогам четырех месяцев демонстрируют восемь брендов из первой десятки.

«Тренд на закрепление минимального роста продаж, который наметился по итогам первого квартала, продолжится в ближайшие несколько месяцев», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Более высокого роста, по мнению экспертов, на данном этапе ожидать не стоит – позитивная динамика во многом обеспечивается за счет новых моделей, вышедших на рынок во второй половине прошлого года, в первую очередь, Hyundai Creta и Renault Kaptur.