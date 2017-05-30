Работу районных администраций оценят по количеству поскользнувшихся

Со следующего года в Петербурге будет введен новый критерий оценки работы районных администраций. Это количество горожан, получивших травмы из-за гололеда и наледи на крышах.

О нововведении 30 мая рассказал в ходе правительственного заседания губернатор города Георгий Полтавченко. Он назвал безобразием ситуацию, когда десятки жителей культурной столицы получают травмы из-за ненадлежащий уборки внутриквартальных территорий. При этом, по словам Полтавченко, в минувшем зимнем сезоне почти не было инцидентов с травмами от упавшего с кровель льда, так как была проведена соответствующая работа.

Заместитель главы Жилищного комитета Василий Осипов рассказал, что требуется большее количество дворников, сейчас в штате их 9 тысяч. Губернатор предложил привлекать к этой работе жителей прилегающих регионов.

Ранее сообщалось, что в январе этого года количество обращений с травами из-за гололеда выросло в годовом исчислении на треть. Больше всего – в районе 140 обращений – зафиксировано во Фрунзенском, Калининском и Выборгском районах. В феврале этот показатель упал в различных районах на величину от 13% (Выборгский район) до 70% (Красногвардейский).