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30.05.2017 11:30

Сотни оперативников петербургской полиции отправили в метро

Сотрудники управления уголовного розыска на время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) переведены в патрули на территории городской подземки.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 30 мая, за два дня до официального старта форума, все отделы управления уголовного розыска ( занимаются преступлениями против личности — от краж до заказных убийств) отправлены на усиления в метро. Подразделения должны выделить от 5 до 7 человек, которые наравне с сотрудниками управления полиции на метро и службой контроля подземки будут обеспечивать безопасность пассажиров. Отметим, что для некоторых отделов это треть личного состава, а для других – практически 100 процентов.

Увеличение оперсостава на станциях, по предварительной информации, связано как с грядущим имиджевым для города мероприятием, так и с произошедшим 3 апреля этого года терактом. Тогда при взрыве между станциями «Сенная» и «Технологический институт» метрополитена Петербурга погибли 16 человек — 15 жертв и один предполагаемый смертник, Акбаржон Джалилов. На сегодняшний день по делу об организации теракта проходит 11 человек, некоторым из них предъявлены обвинения.


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