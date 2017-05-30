Попытка стать россиянином обошлась иностранцу в Петербурге в сотни тысяч рублей

Иностранец в Петербурге пытался получить гражданство, однако попытка стать россиянином в итоге обошлась ему в 720 тысяч рублей.

Как сообщает 30 мая прокуратура города, взятку в 120 тысяч рублей гражданин одного из европейских государств предложил инспектору управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ. Деньги тот взял и вместе со всеми данными иностранца передал в следственные органы.

В итоге российский паспорт мужчина так и не получил, а по решению суда заплатил за желание обладать заветным документом 600 тысяч рублей в виде штрафа.