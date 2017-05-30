На оранжевой ветке петербургского метро включили Wi-Fi

Первым пользователем бесплатного Wi-Fi в метро Петербурга стал губернатор Георгий Полтавченко. Беспроводная сеть доступна на оранжевой ветке.

Как сообщает пресс-служба Смольного, смотрящий в смартфон градоначальник 30 мая прокатился от «Спасской» до «Площади Александра Невского -2». Запуск бесплатного доступа в Интернет в подземке Полтавченко назвал знаковым событием. «Проект реализует метрополитен и компания «Максима-телеком» без участия бюджетных средств. До конца года бесплатным доступом в Интернет будут оснащены все остальные ветки петербургского метрополитена», – цитируют в Смольном губернатора.

Но, как рассказали «Фонтанке» читатели, после того как губернатор уехал, сеть работать перестала. В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» эту информацию не подтвердили. «Все работает, просто для входа в систему в ней надо зарегистрироваться. Это необходимо сделать единожды. Кстати, если кто-то бывал в Москве и регистрировался в сети там, то и в Петербурге система уже не потребует вновь вводить свои данные», – уточнили в подземке. Это обусловлено тем, что доступ к Интернету обеспечивает московская компания. Бесплатная сеть работает в вагонах на всем пути следования пассажиров по оранжевой ветке.

Напомним, с середины апреля монтировать шкафы с оборудованием, раздающим Wi-Fi, начали и на фиолетовой ветке.