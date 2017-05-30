Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок

«Фонтанка» сходила в зал, где тренируются мастера Петербурга по смешанным единоборствам. В преддверии важного боя мы спросили у чемпиона Петербурга по ММА Сергея Романова, как проходит день спортсмена, где бойцы прячут защиту и как сразить мужчину наповал (в прямом смысле слова).

ММА – спорт известный, но бойцы живут и тренируются скромно. Свои гонорары сравнивают с зарплатами футболистов. Чемпион Санкт-Петербурга по ММА Сергей Романов рассказал корреспонденту «Фонтанки», что если бы спонсоры так вкладывались в смешанные единоборства, как они занимаются футбольными клубами, этот вид спорта в стране был бы совсем на другом уровне.

«У нас очень сильные бойцы, мы сильны по духу, отстаем в каких-то технологиях, методиках и знаниях, но в плане упорства и старания занимаем первое место. Много спортсменов в России не спонсируется. Если бы нас финансировали как футболистов, поверьте, тут было бы много сильных ребят и мы чаще занимали бы первые места. Боец не позволит себе тратить деньги и гулять в клубах, он по-другому закален и у него другая мотивация. Он, как правило, в одиночку представляет свой родной город. Тут даже если богатый папа впишет своего сына в какой-то турнир – в бою его поставит на место кто угодно. Именно этим наш спорт и отличается».

День спортсмена начинается на пробежке, потом – в маленьком тренировочном зале в полуподвальном помещении на Кирочной улице. Выходные тоже есть – все, как на обычной работе. К соревнованиям готовятся по определенному тренировочному плану. 1 июня у петербуржцев начинаются бои, и сейчас нужно быстро согнать вес. Сергею осталось 5 килограммов. Дело идет так быстро, что бойцу ММА позавидовали бы многие поклонницы модных диет.

«Моя диета длится 1,5-2 месяца, в конце пью только воду. Главное – здоровое питание. Нет сладкому, газировке, мучному, алкоголь очень калорийный, его тоже нельзя. Надо есть овощи, крупы, мясо, рыбу. И постоянно заниматься».

Смешанные единоборства, по словам петербургских спортсменов, в России только набирают популярность, несмотря на свою зрелищность и известность в мире. В Северной столице постоянно открываются новые клубы ММА. Сами бойцы говорят, что это лучший вид единоборства. Работа в комплексе: и бег, и прыжки, и борьба, и болевые приемы. ММА называют спортом для настоящих мужчин. Но и женщинам он пришелся по нраву.

«Занимаются много, но лично мне это не нравится. Девушки выбирают смешанные единоборства как кардиотренировки и уроки самообороны. Но это мужской вид спорта, они становятся жестокими, и я, как мужчина, считаю, что женщины, бьющие друг другу лицо – это некрасиво», – говорит Сергей Романов. «Я бы советовал девушкам заниматься кикбоксингом. Это кардиотренировки, растяжка, много ударов ногами и руками, мне кажется, это идеальный спорт для женщин».

Сергею ли не знать – среди его званий есть и чемпионство города по кикбоксингу. Корреспондент «Фонтанки» попросила бойца показать простейшие приемы самообороны, которые можно освоить в краткий срок.

1 июня в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» пройдет турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79. Собеседник «Фонтанки» Сергей Романов проведет бой с чемпионом Германии по К-1 Арда Адасом. Также на турнир приедут бойцы из Бразилии, США, Швейцарии, Франции, Финляндии и Украины. От России будут выступать одноклубник Романова Дмитрий Тебекин – вице-чемпион Петербурга и победитель первого профессионального боя между представителями фанатских движений ЦСКА и «Спартака», известный боец ММА Александр Шлеменко, неоднократный победитель турниров по джиу-джитсу Олег Оленичев, московский спортсмен Алексей «Атаман» Махно, боец из Череповецка Антон Вязигин.