Еще
12:15 30.05.2017
Пришлите свою новость!
12:15
ГМЗ «Петергоф» получил гран-при фестиваля «Интермузей»
12:14
Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру
12:02
Подполковник антинаркотического отдела задержан за продажу наркотиков в Мурино
11:56
В 2016 году петербургские предприниматели искали защиты омбудсмена 900 раз
11:50
Продажи автомобилей в Петербурге растут второй месяц подряд
11:44
На оранжевой ветке петербургского метро включили Wi-Fi
11:38
Работу районных администраций оценят по количеству поскользнувшихся
11:30
Сотни оперативников петербургской полиции отправили в метро
11:26
Попытка стать россиянином обошлась иностранцу в Петербурге в сотни тысяч рублей
11:20
Причиной падения самолета в Саратовской области назвали отказ двигателя
11:18
Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок
11:12
ФАС проиграла в деле о гастролях клоуна Попова в Цирке на Фонтанке
11:00
Три нелегала перешли границу с Финляндией и попросили убежища
10:56
Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным почти за 40 лет
10:46
«Добрый рок» приглашает на благотворительный концерт на «Камчатку»
10:40
СМИ: Российские банки начали отказываться от подорожавшей СМС-рассылки
10:27
На Волге сел на мель теплоход с туристами
10:21
Тело мужчины в женском белье нашли на Фурштатской
10:15
Военный погиб при жесткой посадке Ан-26 под Саратовом
10:09
На Савушкина автомобиль откинуло в дорожное ограждение
10:03
На Софийской мужчина разбился при падении с моста
09:57
Петербуржец обещал устроить взрыв, если полиция не поможет ему поговорить с супругой
09:49
Налетчик в силиконовой маске опустошил ювелирный на Гражданском
09:41
У безработного петербуржца из машины похитили полтора миллиона рублей
09:32
«Приморская» работает в обычном режиме
09:25
На Энтузиастов из окна выпал ребенок
09:17
Самую длинную пробку в Петербурге собрал неработающий светофор
09:09
Адвокат Учителя просит председателя Госдумы не терять больше жалоб режиссера
09:01
Под Саратовом аварийно сел самолет с курсантами: пятеро пострадавших
08:57
На «Приморской» не работает эскалатор, станция закрыта на вход
08:53
ЦБ ужесточит идентификацию онлайн-заемщиков
08:45
СМИ назвали российского посла инициатором создания тайного канала связи с США
08:37
Сотрудники ГИБДД разнимали водителей после ДТП на Кузнецовской
08:29
Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу
08:21
В результате сильного урагана пострадало 168 москвичей
08:13
Чиновники оценили качество мобильной связи в Санкт-Петербурге
08:05
На Обводном полыхал расселенный дом
01:29
Денис Мацуев представит джаз в кругу друзей
01:19
Университет Бонч-Бруевича: Дело ректора Бачевского - попытка рейдерского захвата вуза
01:14
Лия Ахеджакова и ее «внук Вениамин» сыграют на сцене БДТ
01:09
Орловский священник требует у журналистов удалить статьи про Toyota Land Cruiser
00:42
В Пушкине мать спасла тонувшего в пруду ребёнка
00:30
Жильцы домов на Ленинском остались без горячей воды из-за лопнувшей трубы
00:20
В поправках в бюджет России впервые не оказалось данных о полных расходах на оборону
00:08
В ДТП под Крестцами «ГАЗель» разорвало на множество частей
29/05
Во дворе на КИМа горячая вода размыла грунт и подтопила машины
29/05
В МЧС предупредили о ночном урагане в Московской области
29/05
Цена барреля Brent поднялась выше 52 долларов
29/05
«Яндекс» опровергает передачу данных украинцев спецслужбам России
29/05
Макрон заявил о «лживой пропаганде» RT и Sputnik на пресс-конференции с Путиным
29/05
Похоронная война в Морозовке дошла до сожжения катафалков
29/05
Власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов
29/05
Экс-тренер московского «Спартака» предложил российским футболистам играть в лаптях
29/05
Россиянку обвиняют в смерти дочери из-за «Нурофена»
29/05
Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых
29/05
Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска выпал с 17 этажа
29/05
В результате урагана в Москве пострадали более 100 человек
29/05
Под Гатчиной «Лада» столкнулась с электричкой
29/05
В Спасе на Крови отреставрируют купола, крышу и несущие конструкции
29/05
Албин остался недоволен работами на второй очереди долгостроя ГК «Город»
29/05
Ураган в столице не отразился на расписании поездов и самолетов между Петербургом и Москвой
29/05
Сотрудница "Почты России" в Гатчине пообещала зарезать клиента как барана
29/05
Последствия стихии в Москве
29/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 мая
29/05
Главу Пушкинского района отправили в отставку
29/05
В новом Генплане будет учтена посадочная площадка «Бычье поле»
29/05
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
29/05
Ветер сдул вывеску со здания Союза журналистов России на Садовое кольцо
29/05
Навальный рассказал об источниках состояния Усманова
29/05
Путин - о визите Ле Пен в Москву: Если она попросила, почему мы должны ей отказывать
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
30.05.2017 11:18
0 Комментариев

Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок

«Фонтанка» сходила в зал, где тренируются мастера Петербурга по смешанным единоборствам. В преддверии важного боя мы спросили у чемпиона Петербурга по ММА Сергея Романова, как проходит день спортсмена, где бойцы прячут защиту и как сразить мужчину наповал (в прямом смысле слова).
Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок

ММА – спорт известный, но бойцы живут и тренируются скромно. Свои гонорары сравнивают с зарплатами футболистов. Чемпион Санкт-Петербурга по ММА Сергей Романов рассказал корреспонденту «Фонтанки», что если бы спонсоры так вкладывались в смешанные единоборства, как они занимаются футбольными клубами, этот вид спорта в стране был бы совсем на другом уровне. 

«У нас очень сильные бойцы, мы сильны по духу, отстаем в каких-то технологиях, методиках и знаниях, но в плане упорства и старания занимаем первое место. Много спортсменов в России не спонсируется. Если бы нас финансировали как футболистов, поверьте, тут было бы много сильных ребят и мы чаще занимали бы первые места. Боец не позволит себе тратить деньги и гулять в клубах, он по-другому закален и у него другая мотивация. Он, как правило, в одиночку представляет свой родной город. Тут даже если богатый папа впишет своего сына в какой-то турнир – в бою его поставит на место кто угодно. Именно этим наш спорт и отличается». 

День спортсмена начинается на пробежке, потом – в маленьком тренировочном зале в полуподвальном помещении на Кирочной улице. Выходные тоже есть – все, как на обычной работе. К соревнованиям готовятся по определенному тренировочному плану. 1 июня у петербуржцев начинаются бои, и сейчас нужно быстро согнать вес. Сергею осталось 5 килограммов. Дело идет так быстро, что бойцу ММА позавидовали бы многие поклонницы модных диет. 

«Моя диета длится 1,5-2 месяца, в конце пью только воду. Главное – здоровое питание. Нет сладкому, газировке, мучному, алкоголь очень калорийный, его тоже нельзя. Надо есть овощи, крупы, мясо, рыбу. И постоянно заниматься». 

Смешанные единоборства, по словам петербургских спортсменов, в России только набирают популярность, несмотря на свою зрелищность и известность в мире. В Северной столице постоянно открываются новые клубы ММА. Сами бойцы говорят, что это лучший вид единоборства. Работа в комплексе: и бег, и прыжки, и борьба, и болевые приемы. ММА называют спортом для настоящих мужчин. Но и женщинам он пришелся по нраву. 

«Занимаются много, но лично мне это не нравится. Девушки выбирают смешанные единоборства как кардиотренировки и уроки самообороны. Но это мужской вид спорта, они становятся жестокими, и я, как мужчина, считаю, что женщины, бьющие друг другу лицо – это некрасиво», – говорит Сергей Романов. «Я бы советовал девушкам заниматься кикбоксингом. Это кардиотренировки, растяжка, много ударов ногами и руками, мне кажется, это идеальный спорт для женщин». 

Сергею ли не знать – среди его званий есть и чемпионство города по кикбоксингу. Корреспондент «Фонтанки» попросила бойца показать простейшие приемы самообороны, которые можно освоить в краткий срок. 

1 июня в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» пройдет турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79. Собеседник «Фонтанки» Сергей Романов проведет бой с чемпионом Германии по К-1 Арда Адасом. Также на турнир приедут бойцы из Бразилии, США, Швейцарии, Франции, Финляндии и Украины. От России будут выступать одноклубник Романова Дмитрий Тебекин – вице-чемпион Петербурга и победитель первого профессионального боя между представителями фанатских движений ЦСКА и «Спартака», известный боец ММА Александр Шлеменко, неоднократный победитель турниров по джиу-джитсу Олег Оленичев, московский спортсмен Алексей «Атаман» Махно, боец из Череповецка Антон Вязигин.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54

Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах

XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07

ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»

В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок
Экс-тренер московского «Спартака» предложил российским футболистам играть в лаптях
Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых
Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года
Роберто Манчини встретился с Миллером
СМИ: «Зенит» перехватил Реджини у «Спартака»
Источники: Манчини подписал контракт с "Зенитом"
Встать на SUP и одеть девушку с веслом
СМИ обнародовали данные о зарплате Манчини в «Зените»
Манчини подписался на инстаграм «Зенита»
Монополия на регби
Перемен требуют наши сердца
Новый самолет как преодоление себя
Как СКА отметил чемпионство с городом
Фурсенко возвращается в футбол
Марат Балаев: Меня хотели госпитализировать, но на фиг мне это нужно
Николас Ломбертс: Я еще приеду в Петербург
Подготовка к Олимпиаде не заладилась
Как петербуржцы не увидели фиаско Роналдиньо
"Зенит" прощается с футбольным сезоном
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Новости компаний
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
КЕЙ
23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.