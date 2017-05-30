Причиной падения самолета в Саратовской области назвали отказ двигателя

Военный следственный отдел Следственного комитета по Саратовскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета АН-26 утром 30 мая. Следствие квалифицировало ЧП как «нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Как сообщает пресс-служба СК РФ, самолет упал при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища около 6.40 утра. В момент падение высота была небольшая— около 200 метров.

На борту АН-26 находился экипаж в составе 4 летчиков и 1 обучаемого курсанта. Последний от полученных травм скончался. Остальные с различными телесными повреждениями, в том числе тяжелыми, эвакуированы в военный госпиталь.

По предварительным данным, падение могло произойти в связи с отказом одного из двигателей.