ФАС проиграла в деле о гастролях клоуна Попова в Цирке на Фонтанке

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы проиграло дело об организации гастролей клоуна Попова в цирке на Фонтанке. Антимонопольщики выявили нарушения в организации программы, но представители цирка смогли обжаловать решение ведомства, а суд отказал УФАС в удовлетворении жалобы на отмену решения. Об этом 30 мая сообщается на сайте Арбитражного суда Северо-Западного округа.

Как уже писала «Фонтанка», в начале прошлого года антимонопольщики признали обоснованной жалобу ООО «Международная цирковая компания» на конкурс Цирка на Фонтанке, заказавшего программу «Пусть всегда будет солнце» с участием народного артиста СССР Олега Попова начальной стоимостью 125 млн рублей. Документация содержала многочисленные нарушения Закона «О защите конкуренции». Нарекания УФАС вызвало, в том числе, требование к победителю иметь исключительные права на цирковую программу и, соответственно, на Попова. Позднее суд признал решение антимонопольщиков недействительным. УФАС обратилось в вышестоящую инстанцию с жалобой и проиграло.

Тяжба с участием антимонопольщиков и Цирка на Фонтанке в арбитраже не единственная. Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, после решения апелляционной инстанции, принял к рассмотрению материалы по делу о контракте на гастроли клоуна Попова. В данном случае истцом выступает ООО «Международная цирковая компания», ответчиками – Цирк на Фонтанке и ООО «Праздник», третьим лицом – УФАС по Петербургу. В прошлом году арбитраж признал незаконным контракт на гастроли клоуна Олега Попова в Цирке на Фонтанке. Это решение было оспорено, материалы снова вернулись в суд первой инстанции.