Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным почти за 40 лет

Отопительный сезон 2016-2017 годов в Петербурге был самым длинным с сезона 1979-1980. С учетом периодического протапливания в сентябре он составил 242 дня.

Статистику отопительного сезона в ходе заседания в Смольном 30 мая подвел глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. По его словам, средняя температура составила -0,2%. Самый низкий уровень зафиксирован в январе и феврале (-3,9% и -3,5% соответственно). Это оказался самый холодный сезон за последние 4 года.

Периодическое протапливание в Северной столице начали 20 сентября, полноценный отопительный сезон запустили с 5 октября. Официально он закончился позже обычного – 19 мая.