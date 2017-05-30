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ЖКХ
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30.05.2017 10:56
11 Комментариев

Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным почти за 40 лет

Отопительный сезон 2016-2017 годов в Петербурге был самым длинным с сезона 1979-1980. С учетом периодического протапливания в сентябре он составил 242 дня.   

Статистику отопительного сезона в ходе заседания в Смольном 30 мая подвел глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук. По его словам, средняя температура составила -0,2%. Самый низкий уровень зафиксирован в январе и феврале (-3,9% и -3,5% соответственно). Это оказался самый холодный сезон за последние 4 года.

Периодическое протапливание в Северной столице начали 20 сентября, полноценный отопительный сезон запустили с 5 октября. Официально он закончился позже обычного – 19 мая.

 

 


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комментарии пользователей (11)
kot-masilij
30 мая 2017 г. 12:10
lachavoje: во всём нужно находить хорошее, тогда жить значительно легче!
lachavoje
30 мая 2017 г. 11:56
kot-masilij: Угу! Я тоже снова под 2 одеяла зимних перешла по ночам, а днём снова шерстяные брюки натянула)) Но зато воздух свежий в квартире, и кислорода много :)
funtanka
30 мая 2017 г. 11:55
lachavoje: посмотрю.
lachavoje
30 мая 2017 г. 11:54
funtanka: они в следующей квитанции раньше пересчитывали.
funtanka
30 мая 2017 г. 11:52
kot-masilij: квитанция за май пришла 15 мая, я её уже оплатил.
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