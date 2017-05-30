СМИ: Российские банки начали отказываться от подорожавшей СМС-рассылки

Банки начали устанавливать в мобильных банках рush-уведомления для клиентов, заменяя ими СМС-сообщения. К такому шагу их подтолкнуло постоянное повышение тарифов мобильных операторов.

О росте расходов на СМС-уведомления (основной канал информирования клиентов об операциях) в связи с повышением тарифов несколькими мобильными операторами сообщает РБК со ссылкой на участников банковского рынка. «С начала 2017 года свои тарифы на СМС-оповещения поднял Tele2, а с 1 июня поднимает «МегаФон» на 2–11%», — говорит директор по развитию бизнеса компании MFMSolutions (один из лидеров в сегменте услуг информирования для банков) Александр Беляков.

Информацию о повышении стоимости сервиса в указанный период подтвердили в Сбербанке, ЮниКредит Банке, банке «Ак Барс», Транскапиталбанке, Абсолют Банке, Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР), СМП Банке. Ежемесячные расходы банков на СМС-информирование в среднем увеличились на 30%.

Информирование клиентов банками делится на обязательное и маркетинговое. Так, согласно закону «О национальной платежной системе», с 2014 года банки должны информировать своих клиентов о любых операциях по карте. Остальные же рассылки — на усмотрение банка. Ограничений закона по способу извещения клиента нет, банк определяет это в договоре с клиентом: это могут быть и СМС, и push-уведомления, говорит Виктор Носов, директор департамента развития дистанционных каналов обслуживания ЮниКредит Банка.

Push-уведомления — это краткие всплывающие сообщения, которые появляются на экране мобильного телефона. Отправка таких сообщений кредитными организациями осуществляется при помощи мобильного банка. По оценкам MFMSolutions, в настоящее время мобильный банк есть у порядка 40% российских банковских клиентов. В целом же сейчас рush-оповещения рассылают порядка десяти российских банков, однако никто из них полностью от СМС не отказался, говорит Беляков. Однако рush-сообщения нельзя считать в полной мере альтернативой СМС-сообщениям, так как они не гарантируют доставку сообщения.