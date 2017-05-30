«Добрый рок» приглашает на благотворительный концерт на «Камчатку»

Благотворительный фестиваль «Добрый рок» приглашает петербуржцев и гостей города на концерт, приуроченный ко Дню защиты детей. Он состоится 1 июня в легендарной «Камчатке».

На сцене клуба-музея в этот раз выступят: «Собачье сердце», «Горизонт», студия «Живой рок» и многие другие.

Как всегда, все собранные на концерте средства будут направлены на реабилитацию детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии.

Напомним, фестиваль «Добрый Рок» в Санкт-Петербурге начал свое существование в 2014 году. Главной целью и задачей фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями методом иппотерапии (иппотерапия – реабилитация посредством лечебной верховой езды).

Каждый месяц на разных площадках нашего города проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды, где каждый желающий жертвует ту или иную сумму за вход на концерт. Все собранные деньги поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд», которая и проводит занятия с детьми.

За три года своего существования «Добрый Рок» собрал 311 тысяч 728 рублей (2014-2016 годы), благодаря которым уже двадцать ребят прошли курсы реабилитации.