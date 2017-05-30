На Волге сел на мель теплоход с туристами

Теплоход "Очарованный странник", на борту которого находятся почти 150 человек, сел на мель в акватории реки Волги в Воротынском районе Нижегородской области, люди не пострадали, сообщил источник в экстренных службах региона.

"Возле населенного пункта Васильсурск сель на мель теплоход "Очарованный странник", выполнявший рейс из Казани в Москву. На борту судна, по предварительным данным, находятся 86 пассажиров и 57 членов экипажа", — сообщает РИА Новости.

Судно в результате ЧП не повреждено, разлива топлива нет. Теплоход пытаются снять с мели с помощью буксира-тягача. Обстоятельства происшествия выясняются.