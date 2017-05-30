Тело мужчины в женском белье нашли на Фурштатской

Судмедэксперты устанавливают причину смерти мужчины, тело которого нашли в подвале дома в центре Петербурга. Из одежды на нем было только нижнее женское белье.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об обнаружении полуобнаженного тела в подвале жилого дома №19 по Фурштатской улице поступило около половины шестого вечера 29 мая. На мужчине с длинными темными волосами (на вид лет 40-45) был бежевый бюстгальтер, стринги и красные чулки. Следов насильственной смерти на теле не нашли, как и документов. Кончина, судя по всему, наступила достаточно давно.