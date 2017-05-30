Военный погиб при жесткой посадке Ан-26 под Саратовом

Один военнослужащий погиб в результате жесткой посадки самолета Минобороны Ан-26 в Саратовской области. Ранее сообщалось только о пяти пострадавших.

Инцидент произошел утром 30 мая во время учебно-тренировочного полета. Причиной ЧП мог стать отказ одного из двигателей, отметили в Минобороны.

Ан-26 принадлежит Балашовскому учебному центру.

«Самолет Ан-26 не дотянул до полосы и вынужденно приземлился в ее створе», — рассказал источник в экстренных службах.

«На борту находились курсанты. При заходе самолета на посадку произошла нештатная ситуация», — добавили в администрации Саратовской области. В Балашов выехал зампред областного правительства Александр Буренин.