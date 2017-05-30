Петербуржец обещал устроить взрыв, если полиция не поможет ему поговорить с супругой

Пьяный житель Петербурга позвонил в полицию и потребовал «соединить его с женой». В противном случае обещал устроить взрыв.

По информации «Фонтанки», нетрезвый местный житель набрал номер «02» около двух часов ночи 29 мая. Как выяснилось позже, перед этим он поссорился с супругой, а когда женщина ушла, решил отыскать ее весьма оригинальным способом — позвонил в полицию. Мужчина грозился устроить взрыв, если ему не удастся через сотрудников правоохранительных органов поговорить со своей второй половиной.

Пьяного горожанина нашли по номеру мобильного телефона — он был задержан на Володарском мосту, так и не успев побеседовать с женой.