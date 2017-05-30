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Версия для печати
30.05.2017 09:41

У безработного петербуржца из машины похитили полтора миллиона рублей

Почти полтора миллиона рублей, принадлежащих строительной компании, достались злоумышленнику днем 29 мая в центре Петербурга.

По информации «Фонтанки», 1,4 млн рублей строительной компании «СЗМА» лежали на заднем сиденье иномарки безработного мужчины, припаркованной возле дома №14 по 8-й Красноармейской улице. Похититель подошел к автомобилю около четырех часов дня, разбил заднее стекло и вытащил сумку. После этого злоумышленник сел в другую машину и скрылся.

Все это время владелец ограбленного Daewoo сидел за рулем.

Проводится проверка.

 

 


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