Налетчик в силиконовой маске опустошил ювелирный на Гражданском

Девять палет с золотыми украшениями похитил налетчик в силиконовой маске из сетевого ювелирного магазина в Калининском районе Петербурга утром 29 мая. Продавщица успела сбежать.

Как стало известно «Фонтанке», неизвестный в черной куртке, черных джинсах и черной кепке, а также в силиконовой маске вошел в магазин «Золотой» на Гражданском проспекте около 9 утра. Он локтем ударил вышедшую ему навстречу продавщицу и потребовал от нее лечь на пол, угрожая пистолетом. Пока налетчик проверял остальные помещения, женщина успела убежать на улицу и там позвала на помощь. В то время, как прохожие вызывали полицию, злоумышленник успел разбить две витрины и похитить оттуда 9 палет с ювелирными украшениями.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").