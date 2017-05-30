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30.05.2017 09:09
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Адвокат Учителя просит председателя Госдумы не терять больше жалоб режиссера

Адвокат режиссёра Алексея Учителя – экс-сенатор Константин Добрынин обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой взять под личный контроль проведение проверки в отношении действий депутата Натальи Поклонской, которая требует запретить в России прокат фильма «Матильда». В письме юриста от 29 мая (копия имеется в распоряжении «Фонтанки») отмечается, что ранее отправленное в думскую комиссию по этике послание, «вероятно, утрачено».

Адвокат напомнил, что депутат Поклонская («Единая Россия»), являющаяся заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, ещё в ноябре прошлого года направила в органы прокуратуры сразу четыре депутатских обращения с требованием запрета еще не вышедшего в прокат фильма. Во всех случаях в данном требовании органами прокуратуры отказано с разъяснением всей его правовой несостоятельности, однако этот факт не остановил экс-прокурора Крыма. Она упрямо продолжает настаивать на наличии в действиях создателей картины признаков уголовно наказуемых деяний, о чем публично заявляет в своем блоге в Интернете, подкрепляя свои слова все новыми и новыми обращениями в прокуратуру.

В апреле Константин Добрынин обратился в думскую комиссию по вопросам депутатской этики с просьбой проверить действия Поклонской на предмет их «пагубного влияния» на творческий процесс и злоупотребления правом. В жалобе отмечалось, что в действиях парламентария, «возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики». Однако до сих пор документ, отправленный заказным письмом и доставленный в Госдуму (на уведомлении о вручении почтового отправления проставлен штамп: «Сдано в отдел прохождения документов» – копия уведомления также имеется у «Фонтанки»), так и не получил ответа. Более того, ответственные члены думской комиссии в СМИ заявляют, что якобы не получали жалобу в отношении Поклонской «ни от Учителя А.Е., ни от его адвоката». «Если переводить их высказывания с аппаратного языка на русский, напрашивается вывод, что документ попросту утерян», – говорится в письме Добрынина.

«Честно говоря, я никогда не сталкивался с такой ситуацией. Вот исходящий номер, уведомление о получении, подпись, отметка Госдумы, при этом «письма мы не получали»», – недоумевает бывший сенатор. Адвокат задаётся вполне резонными в этом случае вопросами: «Кто же тогда получил входящую думскую корреспонденцию 28 апреля 2017 года? Не украли ли ее неизвестные злоумышленники?»

Далее Константин Добрынин продолжает допытываться у Вячеслава Володина: «Какие еще письма были в утерянной пачке? От избирателей Владивостока? Архангельской области? Санкт-Петербурга? А может, там был какой-нибудь законопроект, присланный из администрации президента Российской Федерации? Правительственные документы? Что еще «не получали» комитеты и комиссии Госдумы в этот день?»

При этом, по мнению бывшего сенатора, «ответ на эти вопросы сам по себе важен, иначе на что же рассчитывать избирателям и простым гражданам при обращении в Государственную думу Федерального собрания РФ». «Главное, я уверен, что депутаты не утратили совесть, и поэтому очень надеюсь, что на мое повторно направленное обращение отреагируют должным образом в полагающийся срок», – подчеркнул он.

«Прошу Вас, уважаемый Вячеслав Викторович, взять проведение проверки действий депутата Государственной Думы Поклонской Н.В. на личный контроль, и дать поручение руководителю комиссии проинформировать меня о ее результатах», – заключил адвокат.

 

 


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