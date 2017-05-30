Под Саратовом аварийно сел самолет с курсантами: пятеро пострадавших

Военный самолет Ан-26 Балашовского учебного центра аварийно приземлился в Саратовской области, по предварительным данным, есть пострадавшие. Самолет, по словам собеседника агентства, «недотянул до полосы».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали пять человек, сообщил он, добавив, что подробности произошедшего уточняются.

По данным пресс-службы губернатора Саратовской области, инцидент с самолетом Балашовского учебного центра произошел во время тренировочного полета. На место происшествия выехал заместитель председателя областного правительства Александр Буренин, сообщили в пресс-службе.