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30.05.2017 08:53

ЦБ ужесточит идентификацию онлайн-заемщиков

Банк России готовит поправки в закон «О кредитных историях», в которых предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Законопроект пока не внесен в Госдуму, однако ЦБ разослал документ по банкам и бюро кредитных историй (БКИ), сообщает газета «Ведомости».

Согласно поправкам, банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последних посещать отделения. Полученные данные банки смогут подтверждать в ЕСИА и в госорганах, например, в Пенсионном фонде или Федеральном фонде ОМС. Без идентификации заемщика банки не смогут получить доступ к его кредитной истории — в таком случае клиенту нужно будет прийти в отделение. По информации Минкомсвязи, в ЕСИА по данным на начало мая зарегистрировано более 47 млн человек.

Банкиры опасаются, что нововведение усложнит процедуру для граждан, поскольку сейчас способы идентификации почти не ограничены. «Для подтверждения банки используют СМС-авторизацию или скретч-карты с одноразовыми паролями, которые применяются в том числе и для запроса в БКИ. Могут также использоваться электронные сертификаты шифрования, которые выдаются клиенту при первом визите»,— сообщил директор департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Александр Шорников.

Наряду с СМС-подтверждением банки используют электронные подписи, согласие клиента в письменной форме, запись телефонного разговора с заемщиком, в котором он дает согласие на запрос в БКИ. Иногда идентификация проходит с помощью платежной карты — кредитор отправляет клиенту на карточку в кредит 1 руб. и таким образом определяет, что деньги не уйдут мошенникам.

 


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