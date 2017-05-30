СМИ назвали российского посла инициатором создания тайного канала связи с США

Старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер не предлагал послу России в США Сергею Кисляку создать «секретный канал связи» между Москвой и Вашингтоном. Инициатива исходила от Кисляка, сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, именно «русские» подали идею «использования засекреченной линии» между администрацией Трампа и Россией. При этом источник подчеркнул, что речь шла не о постоянном канале связи. Обсуждались лишь однократные случаи звонков для обсуждения ситуации в Сирии, сообщает РБК.

О том, что Кушнер обсуждал с послом возможность создания «секретного канала связи» с Москвой, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских чиновников. По данным издания, это произошло в ходе встречи Кушнера и Кисляка в Trump Tower в декабре 2016 года. Издание отмечало, что посол России Посол России в США «был ошеломлен» предложением зятя Трампа использовать для установления такого «секретного канала коммуникации» средства связи российской дипломатической миссии в США.

Телеканал NBC News ранее сообщил, что ФБР начало проверку в отношении Джареда Кушнера из-за «серии встреч», которые он провел с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и российским послом Сергеем Кисляком в декабре 2016 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «полностью доверяет» Кушнеру. Он отмечал, что он «делает серьезную работу для страны». По его словам, он работает над программами, которые «помогут сэкономить» США «миллиарды долларов».