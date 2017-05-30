В результате сильного урагана пострадало 168 москвичей

В результате урагана в Москве пострадали почти 170 человек, 146 из них были госпитализированы, 108 остаются в больницах. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Всего за медицинской помощью обратились 168 человек, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов», — уточнил он.

Остаются в больницах 108 пострадавших, в том числе 22 ребенка. В основном их состояние удовлетворительное или средней тяжести, при этом состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое.

Пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.

Ночью и утром были выписаны 38 человек, добавил Хрипун.

Утром были дополнительно сформированы медицинские бригады главных специалистов, они объезжают московские клиники, проводят консилиумы.

Ранее сообщалось о 137 пострадавших.

Сильный ливень с грозами и порывистым ветром начался в столице во второй половине дня в понедельник, 29 мая. В разных районах города были зафиксированы случаи падения деревьев и рекламных щитов, одну из остановок общественного транспорта вырвало из земли.

В результате урагана, по последним данным, в столице погибли 11 человек.