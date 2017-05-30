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30.05.2017 08:13
6 Комментариев

Чиновники оценили качество мобильной связи в Санкт-Петербурге

ФГУП «Радиочастотный центр» завершил работу по оценке качества услуг сотовой связи в Северной столице. Результаты такого мониторинга 29 мая представил Роскомнадзор.

Проверка по специальной методике включала совершение в сети каждого из четырех работающих в Санкт-Петербурге операторов примерно 3,7 тысячи тестовых голосовых вызовов, от 700 до тысячи Интернет-сессий и отправка 700-750 SMS-сообщений.

Исследования показали, что все компании обеспечивают установленное стандартом минимальное качество голосовой связи. Например, 3,4 процента совершенных через «МТС» попыток дозвониться закончились неудачно, тогда как по нормативу доля таких вызовов не должна превышать 5 процентов. Через «Мегафона» не удалось дозвониться в 3,2 процента случаев, «Билайн» – 2,6, «Теле2» – 2 процента. Также отраслевые стандарты допускают обрыв 5 процентов соединений, тогда как у «Билайна» этот показатель составил 1,7 процента, у «МТС» и «Теле2» – 1,4, «Мегафона» – 1,3 процента. В норматив «неразборчивости речи» (таких звонков не должно быть более 9 процентов) уложились все операторы (наихудший результат продемонстрировал «Мегафон» – 1,4 процента).

Наибольшую среднюю скорость передачи данных специалисты радиочастного центра зафиксировали у «Билайна» – 5,1 Мбит/секунду. У «Теле2» она составила 2,9, у «Мегафона» и «МТС» – по 1,9 Мбит. В тоже время более 9 процентов сессий по протоколу HTTP (обычный просмотр страниц в Интернет) в сети «МТС» завершился неудачно, «Мегафона» – 5,7, «Билайна» – 3,9, «Теле2» – 3,8 процента.

В ходе мониторинга выявились и сложности передачи SMS: «Мегафон» потерял 0,5 процента сообщений, «МТС» – 0,3 процента, «Теле2» – 0,2 процента. Только «Билайн», если верить официальному протоколу исследований, доставил до адресата все SMS. Среднее время передачи составило 1,5 секунды (наихудший результат у «Мегафона» – 2,6 секунды).

Напомним, что ФГУП «Радиочастотный центр» входит в структуру Роскомнадзора . Автоматизированная система контроля качества услуг связи введена в эксплуатацию в 2014 году. На специальном сайте качествосвязи.рф пользователям представлена интерактивная карта, показывающая уровень доступа к услугам связи стандартов 2G, 3G (UMTS) и LTE каждого оператора.

 

 


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комментарии пользователей (6)
funtanka
30 мая 2017 г. 10:28
/me: знакомый жалуется что во время разговора рвётся связь и приходится перезванивать, а каждый новый звонок — ещё полтора рубля.
Noisymouse
30 мая 2017 г. 10:12
На Билайне с 2004 года. Были проблемы на даче — связь только с пенька на горушке, но пару лет назад все нормализовалось, наверное, где-то вышку дополнительную воткнули. А так — все в порядке. Домашний интернет и ТВ тоже перевела на Билайн. Пока не подводят.
/me
30 мая 2017 г. 10:04
funtanka: теле2 уже много лет. Ноль проблем. Хотя вот со скоростью в интернет у них бывают фокусы (не в лучшую сторону).
Веселый фотограф
30 мая 2017 г. 09:35
наверное, это правда, МТС мой постоянно недозвоны выдает
funtanka
30 мая 2017 г. 09:26
sein: или теле2 проплатился. Из моего опыта хуже всего со связью у Ростелекома (виртуальный оператор), следующий Теле2 (в красносельском районе практически не ловит), потом МТС. С Мегафоном и Билайном проблем не было никогда, в том числе в Ленобласти.
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