Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Еще
12:15 30.05.2017
Пришлите свою новость!
12:15
ГМЗ «Петергоф» получил гран-при фестиваля «Интермузей»
12:14
Дело священника Грозовского ушло в прокуратуру
12:02
Подполковник антинаркотического отдела задержан за продажу наркотиков в Мурино
11:56
В 2016 году петербургские предприниматели искали защиты омбудсмена 900 раз
11:50
Продажи автомобилей в Петербурге растут второй месяц подряд
11:44
На оранжевой ветке петербургского метро включили Wi-Fi
11:38
Работу районных администраций оценят по количеству поскользнувшихся
11:30
Сотни оперативников петербургской полиции отправили в метро
11:26
Попытка стать россиянином обошлась иностранцу в Петербурге в сотни тысяч рублей
11:20
Причиной падения самолета в Саратовской области назвали отказ двигателя
11:18
Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок
11:12
ФАС проиграла в деле о гастролях клоуна Попова в Цирке на Фонтанке
11:00
Три нелегала перешли границу с Финляндией и попросили убежища
10:56
Минувший отопительный сезон в Петербурге был самым длинным почти за 40 лет
10:46
«Добрый рок» приглашает на благотворительный концерт на «Камчатку»
10:40
СМИ: Российские банки начали отказываться от подорожавшей СМС-рассылки
10:27
На Волге сел на мель теплоход с туристами
10:21
Тело мужчины в женском белье нашли на Фурштатской
10:15
Военный погиб при жесткой посадке Ан-26 под Саратовом
10:09
На Савушкина автомобиль откинуло в дорожное ограждение
10:03
На Софийской мужчина разбился при падении с моста
09:57
Петербуржец обещал устроить взрыв, если полиция не поможет ему поговорить с супругой
09:49
Налетчик в силиконовой маске опустошил ювелирный на Гражданском
09:41
У безработного петербуржца из машины похитили полтора миллиона рублей
09:32
«Приморская» работает в обычном режиме
09:25
На Энтузиастов из окна выпал ребенок
09:17
Самую длинную пробку в Петербурге собрал неработающий светофор
09:09
Адвокат Учителя просит председателя Госдумы не терять больше жалоб режиссера
09:01
Под Саратовом аварийно сел самолет с курсантами: пятеро пострадавших
08:57
На «Приморской» не работает эскалатор, станция закрыта на вход
08:53
ЦБ ужесточит идентификацию онлайн-заемщиков
08:45
СМИ назвали российского посла инициатором создания тайного канала связи с США
08:37
Сотрудники ГИБДД разнимали водителей после ДТП на Кузнецовской
08:29
Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу
08:21
В результате сильного урагана пострадало 168 москвичей
08:13
Чиновники оценили качество мобильной связи в Санкт-Петербурге
08:05
На Обводном полыхал расселенный дом
01:29
Денис Мацуев представит джаз в кругу друзей
01:19
Университет Бонч-Бруевича: Дело ректора Бачевского - попытка рейдерского захвата вуза
01:14
Лия Ахеджакова и ее «внук Вениамин» сыграют на сцене БДТ
01:09
Орловский священник требует у журналистов удалить статьи про Toyota Land Cruiser
00:42
В Пушкине мать спасла тонувшего в пруду ребёнка
00:30
Жильцы домов на Ленинском остались без горячей воды из-за лопнувшей трубы
00:20
В поправках в бюджет России впервые не оказалось данных о полных расходах на оборону
00:08
В ДТП под Крестцами «ГАЗель» разорвало на множество частей
29/05
Во дворе на КИМа горячая вода размыла грунт и подтопила машины
29/05
В МЧС предупредили о ночном урагане в Московской области
29/05
Цена барреля Brent поднялась выше 52 долларов
29/05
«Яндекс» опровергает передачу данных украинцев спецслужбам России
29/05
Макрон заявил о «лживой пропаганде» RT и Sputnik на пресс-конференции с Путиным
29/05
Похоронная война в Морозовке дошла до сожжения катафалков
29/05
Власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов
29/05
Экс-тренер московского «Спартака» предложил российским футболистам играть в лаптях
29/05
Россиянку обвиняют в смерти дочери из-за «Нурофена»
29/05
Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых
29/05
Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска выпал с 17 этажа
29/05
В результате урагана в Москве пострадали более 100 человек
29/05
Под Гатчиной «Лада» столкнулась с электричкой
29/05
В Спасе на Крови отреставрируют купола, крышу и несущие конструкции
29/05
Албин остался недоволен работами на второй очереди долгостроя ГК «Город»
29/05
Ураган в столице не отразился на расписании поездов и самолетов между Петербургом и Москвой
29/05
Сотрудница "Почты России" в Гатчине пообещала зарезать клиента как барана
29/05
Последствия стихии в Москве
29/05
«Фонтанка» за 60 секунд — 29 мая
29/05
Главу Пушкинского района отправили в отставку
29/05
В новом Генплане будет учтена посадочная площадка «Бычье поле»
29/05
Бастрыкин поручил установить причины смертей во время урагана в Москве
29/05
Ветер сдул вывеску со здания Союза журналистов России на Садовое кольцо
29/05
Навальный рассказал об источниках состояния Усманова
29/05
Путин - о визите Ле Пен в Москву: Если она попросила, почему мы должны ей отказывать
Предыдущие новости
Архив материалов
Кино
Версия для печати
30.05.2017 08:29

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Популярный американский киноактер за 6 дней успел сняться в Петербурге в нескольких эпизодах нового фильма и пообщаться с поклонниками.
Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу
скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Социальные сети пестрят кадрами со съемок фильма "Сибирь" с участием звезды Голливуда Киану Ривза. Фанаты сопровождали кумира с первых минут его приземления в Петербурге в минувшую среду, 24 мая. 

По сюжету герой Ривза прилетает в Россию, и в частности в Петербург, чтобы решить вопросы с бизнес-партнером по продаже голубых бриллиантов, однако сделка идет не по плану и незадачливый иностранный делец оказывается едва ли ни без средств к существованию. Изначально Ривз заявлял, что не поедет в Россию, и съемки пройдут преимущественно в Канаде, однако в последний момент все изменилось, и съемочная бригада прибыла в Северную столицу РФ, опередив Киану Ривза меньше, чем на неделю, чтобы подготовить площадку для работы.

Поклонники заранее знали, где остановились участники съемочного процесса и где будет жить их кумир, и, тем не менее, им пришлось несколько часов отстоять на улице возле гостиницы в ожидании:

Актеру, судя по кадрам, льстит такое внимание петербургской публики и он охотно позирует и приветливо машет рукой:

 

Публикация от Tat (@ko.tiana)

 

Публикация от cuki (@cukieana)

Съемки велись не только на улицах Петербурга, но и в аэропорту "Пулково":

 

Публикация от cuki (@cukieana)

Настоящая охота на кумира развернулась 28 мая, когда съемки проходили на Садовой улице – на выходе с площадки Ривза ждала толпа фанатов, так что охране пришлось взять актера в кольцо, чтобы провести через людской коридор:

 

#киануривз #киануривзспб #keanureeves

Публикация от funforlifespb (@funforlifespb)

 

Публикация от @souris.blanche

 

#keanureeves #johnwick #киануривз #каквсегда #вцентресобытий

Публикация от Мария Курочкина (@mamina_kurochka)

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
30.05.2017 08:00

КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии

Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.
Конакова Александра
29.05.2017 18:02

Билеты в Филармонию продадут за полцены

Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2017 17:58

Новый проект «Группы ЛСР» в Москве

«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы (ул. Красного маяка, вл. 26).
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу
Фанаты «Гарри Поттера» собрали денег на Волан-де-Морта
«Нелюбовь» Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля
Финский фильм о просевшем потолке попал в шорт-лист Каннского фестиваля
Фильм ученика Сокурова получил в Каннах премию
"Пираты Карибского моря": И корабль плывет
Зло «Твин Пикс» вернулось четверть века спустя
«Чужой. Завет» на экранах: Фассбендер против Фассбендера
Канны-2017: за «Нелюбовь» Звягинцева дают по 4000 евро
В кинотеатрах «Большой»: Смертельный номер
В кинотеатрах «Далида»: Сила и слава женщины
10 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»
«Сфера» на экранах: Жуткий новый мир
"Пуля в голове" в кинотеатрах: И вновь продолжается «Рейд»
Жажда жизни: к 90-летию Павла Луспекаева
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Уроки самообороны от чемпиона. Версия для блондинок

О чем думает самый богатый депутат ЗакСа

скриншот видео/Instagram/funforlifespb

Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Новости компаний
КЕЙ
30.05.2017 08:00
КЕЙ ответил, какие процессоры в ноутбуках потребляют меньше всего энергии
Развитие современных ноутбуков и других носимых гаджетов во многом зависит от двух связанных друг с другом параметров — габаритов устройства и времени работы от аккумулятора без внешней подзарядки.
Конакова Александра
29.05.2017 18:02
Билеты в Филармонию продадут за полцены
Приход лета в Филармонии встречают акцией: в течение трех дней — 1, 2 и 3 июня — билеты на ряд июньских концертов можно будет приобрести за половину стоимости.
ПАО «Группа ЛСР»
29.05.2017 17:58
Новый проект «Группы ЛСР» в Москве
«Группа ЛСР» заключила сделку на приобретение земельного участка площадью 4,23 га на юге Москвы (ул. Красного маяка, вл. 26).
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
EcoCity
29.05.2017 15:49
Под Петербургом выходит в продажу новый загородный проект «Северного города»
В понедельник, 5 июня, компания «Северный город» (входит в Холдинг RBI) открывает продажи в новом загородном малоэтажном проекте, поселке EcoCity во Всеволожском районе Ленобласти.
ГК «ЦДС»
29.05.2017 15:39
ГК ЦДС запускает программу «Ипотека в рассрочку»
29 мая 2017 года, Санкт-Петербург – ГК «ЦДС» совместно с ПАО Сбербанк запустили программу «Ипотека в рассрочку». Ее действие распространяется на строящиеся объекты ГК «ЦДС».
«Вена»
29.05.2017 15:29
В квартале «Вена» оформили газоны и высадили сиреневые кусты
При поддержке компаний Setl City и «Петербургская Недвижимость», а также администрации Заневского городского поселения 26 мая состоялся субботник на территории квартала «Вена» в микрорайоне «Семь столиц» в Кудрово.
«Образцовый квартал 3»
26.05.2017 16:13
Открыты продажи в малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 3»
Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» спешит сообщить отличную новость почитателям комфортного высококачественного жилья: открыты продажи квартир в новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 3»!
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
ПАО «Группа ЛСР»
26.05.2017 12:29
Аналитики назвали одну из самых дорогих элитных квартир в Санкт-Петербурге
Аналитики ЦИАН изучили цены на квартиры в городах России с самой большой численностью населения и составили рейтинг крупнейших агломераций страны по максимальной стоимости жилья в строящихся домах
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.