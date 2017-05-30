Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу
Социальные сети пестрят кадрами со съемок фильма "Сибирь" с участием звезды Голливуда Киану Ривза. Фанаты сопровождали кумира с первых минут его приземления в Петербурге в минувшую среду, 24 мая.
По сюжету герой Ривза прилетает в Россию, и в частности в Петербург, чтобы решить вопросы с бизнес-партнером по продаже голубых бриллиантов, однако сделка идет не по плану и незадачливый иностранный делец оказывается едва ли ни без средств к существованию. Изначально Ривз заявлял, что не поедет в Россию, и съемки пройдут преимущественно в Канаде, однако в последний момент все изменилось, и съемочная бригада прибыла в Северную столицу РФ, опередив Киану Ривза меньше, чем на неделю, чтобы подготовить площадку для работы.
Поклонники заранее знали, где остановились участники съемочного процесса и где будет жить их кумир, и, тем не менее, им пришлось несколько часов отстоять на улице возле гостиницы в ожидании:
May 24th 2017 #keanureeves #Repost @sofadindin (@get_repost) ・・・ ДА, ЭТО ПРАВДА. ЭТО #КиануРивз Тот самый, любимый и невероятный! 5 часов ожидания стоили этой встречи! Охранники не давали нам к нему подойти,но он сам вывел нас за руки и сделал фотографии. Я восхищаюсь этим простым и чудесным человеком ❤ спасибо, жизнь, нам есть, что вспомнить
Актеру, судя по кадрам, льстит такое внимание петербургской публики и он охотно позирует и приветливо машет рукой:
Съемки велись не только на улицах Петербурга, но и в аэропорту "Пулково":
Настоящая охота на кумира развернулась 28 мая, когда съемки проходили на Садовой улице – на выходе с площадки Ривза ждала толпа фанатов, так что охране пришлось взять актера в кольцо, чтобы провести через людской коридор: