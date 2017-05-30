Петербургские фанаты не давали прохода Киану Ривзу

Популярный американский киноактер за 6 дней успел сняться в Петербурге в нескольких эпизодах нового фильма и пообщаться с поклонниками.

Социальные сети пестрят кадрами со съемок фильма "Сибирь" с участием звезды Голливуда Киану Ривза. Фанаты сопровождали кумира с первых минут его приземления в Петербурге в минувшую среду, 24 мая.

По сюжету герой Ривза прилетает в Россию, и в частности в Петербург, чтобы решить вопросы с бизнес-партнером по продаже голубых бриллиантов, однако сделка идет не по плану и незадачливый иностранный делец оказывается едва ли ни без средств к существованию. Изначально Ривз заявлял, что не поедет в Россию, и съемки пройдут преимущественно в Канаде, однако в последний момент все изменилось, и съемочная бригада прибыла в Северную столицу РФ, опередив Киану Ривза меньше, чем на неделю, чтобы подготовить площадку для работы.

Поклонники заранее знали, где остановились участники съемочного процесса и где будет жить их кумир, и, тем не менее, им пришлось несколько часов отстоять на улице возле гостиницы в ожидании:

Актеру, судя по кадрам, льстит такое внимание петербургской публики и он охотно позирует и приветливо машет рукой:

Публикация от Tat (@ko.tiana) Май 29 2017 в 2:22 PDT

Тот самый момент, когда вышел из дома в магазин за кефиром и на мостике встретил кумира детства) #киануривз #keanureeves Публикация от Василий Юхнев (@youhnev) Май 26 2017 в 6:51 PDT

Публикация от Alisa Kuznetsova (@kuznetsovaalisa) Май 28 2017 в 2:05 PDT

Публикация от cuki (@cukieana) Май 28 2017 в 2:11 PDT

Съемки велись не только на улицах Петербурга, но и в аэропорту "Пулково":

Понаблюдали за съёмками фильма "Сибирь"😊Не каждый день увидишь Киану Ривза в Спб😃 #киануривз #мывсезагруженывматрицу #сьемкифильма #keanureeves Публикация от Valentina Filaretova (@neraida88) Май 27 2017 в 6:30 PDT

Публикация от cuki (@cukieana) Май 27 2017 в 4:18 PDT

Настоящая охота на кумира развернулась 28 мая, когда съемки проходили на Садовой улице – на выходе с площадки Ривза ждала толпа фанатов, так что охране пришлось взять актера в кольцо, чтобы провести через людской коридор:

#киануривз #киануривзспб #keanureeves Публикация от funforlifespb (@funforlifespb) Май 29 2017 в 5:08 PDT

Публикация от @souris.blanche Май 29 2017 в 6:42 PDT