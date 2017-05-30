Университет Бонч-Бруевича: Дело ректора Бачевского - попытка рейдерского захвата вуза

В Петербурге преподаватели и студенты Университета им. Бонч-Бруевича опубликовали 29 мая на сайте вуза открытое письмо в поддержку арестованного ректора Сергея Бачевского.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении Бачевского авторы письма назвали «попыткой скрытых сил осуществить смену руководства» вуза, а также «рейдерским захватом». Кроме того, в анонимных показаниях свидетелей по делу преподаватели увидели цель подорвать репутацию ректора. Напомним, на заседании по избранию меры пресечения Бачевскому следствие зачитывало показания некоего свидетеля Иванова. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, он давал показания под псевдонимом. Свидетель заявлял, что Бачевский заключал множество незаконных договоров аренды, помимо тех, о которых известно следствию. Иванов также указал на то, что ректор имеет связи в правоохранительных органах, поэтому, находясь на свободе, может повлиять на следствие. По словам Иванова, доходы от аренды на конец 2015-го и начало 2016 года резко упали, а «вуз начал загибаться».

Но авторы открытого письма придерживаются противоположной точки зрения и считают, что за время руководства Бачевского, деятельность университета стала эффективнее, объем бюджета вуза существенно увеличился и на сегодня составляет более миллиарда рублей.

Как уже писала «Фонтанка», адвокаты ректора обжаловали решение о домашнем аресте Бачевского. Защита просит выпустить его под подписку, в том числе, из-за приближающейся приемной кампании. На этом же настаивают и некоторые преподаватели университета.

«Приостановлено движение по действующим первоочередным для вуза научным и инфраструктурным проектам. В том числе завершение ремонта общежития на Шкиперском протоке, которое необходимо студентам, ожидающих заселения», – отмечено в открытом письме работников вуза.

Напомним, уголовное дело в отношении ректора Сергея Бачевского возбудили 4 мая. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что в указанный период Бачевский в рамках трех контрактов передал нежилые помещения в аренду трем коммерческим организациям, нарушив закон. Тем самым университету и был причинен существенный вред – недополученные 1,7 млн рублей.