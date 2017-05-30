Орловский священник требует у журналистов удалить статьи про Toyota Land Cruiser

В Орловской области епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) потребовал от издания «Орловские новости» удалить заметки о подаренном внедорожнике Toyota Land Cruiser V8. 29 мая православный священник прислал в редакцию письмо, в котором пообещал привлечь журналистов по уголовной статье за оскорбление чувств верующих.

В письме епископ Нектарий возмущается материалами про дорогостоящую иномарку, называя их «лживыми и оскорбительными».

«Подобные выходки подрывают духовно – нравственные устои нашего общества бросая тень на святую церковь и её честных служителей. Не надейтесь, что ваша публичная ложь останется без ответа со стороны РПЦ», – пишет священник и подчеркивает, что дает изданию единственный шанс все исправить и удалить, поскольку Христос призывал прощать врагов.

«В противном случае Я буду вынужден привлечь вас к законной ответственности по статье 148 УК РФ п.1 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», – резюмировал служитель церкви.

Заметка об автомобиле стоимостью около 6 миллионов рублей появилась на сайте «Орловских новостей» 24 мая. Журналисты недоумевают, что именно могло оскорбить священника, поскольку, по их словам, даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом. СМИ пообещало подготовить официальный ответ в ближайшее время.