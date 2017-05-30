В Пушкине мать спасла тонувшего в пруду ребёнка

В Петербурге женщина прыгнула в воду за тонущим ребенком. Он успел наглотаться воды, но медики привели его в чувство.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 29 мая в детскую больницу Раухфуса из Пушкина был доставлен трехлетний пациент. Он гулял с мамой в Александровском парке, соскользнул в пруд и.ушел под воду.

Женщина бросилась вслед за ребенком и, отыскав его в мути, вынесла на берег. Скорая приехала быстро и довезла до Раухфуса.

Жизнь мальчика вне опасности.