Жильцы домов на Ленинском остались без горячей воды из-за лопнувшей трубы

В Кировском районе Петербурга из-за прорыва тепловой сети вечером 29 мая растеклась большая лужа горячей воды. Водоснабжение нарушено в двух многоэтажках.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», вытекающую на поверхность воду у дома 126 по Ленинскому проспекту обнаружили в районе девяти часов вечера. После локализации разлива дефект выявили в тепловой камере на распределительной трубе диаметром 200 мм.

В 22:20 специалисты компании приступили к ремонту, окончания которого будут ждать оставшиеся без горячей воды жильцы двух домов.