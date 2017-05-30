В поправках в бюджет России впервые не оказалось данных о полных расходах на оборону

В минувший четверг, 25 мая, правительство внесло в Гоударственную думу законопроект о поправках в федеральный бюджет этого года. Впервые с 2008 года в пакете документов, внесенных в парламент, не оказалось информации о полных расходах бюджета, то есть открытых и закрытых (секретные) ассигнованиях.

В результате парламент и общество могут лишиться инструмента, который позволял хоть как-то детализировать секретные расходы бюджета, пишет 30 мая РБК.

Правительство предложило увеличить общие расходы бюджета на 362 млрд руб. в 2017 году (относительно действующей версии закона о бюджете), из которых только 193,4 млрд руб. идут по открытым статьям, а 168,4 млрд — секретно. В пояснительной записке говорится, что «информация об изменении бюджетных ассигнований представлена <…> в разрезе государственных программ Российской Федерации и непрограммных направлений деятельности». Ранее пояснительная записка была снабжена приложением, по которому были видны секретные расходы по разделам и подразделам, но теперь такого приложения нет. Например, действующий закон о бюджете 2017 года показывает расходы на оборону страны в размере чуть больше 1 трлн руб. (открытая часть), но общие расходы на это направление заложены в объеме 2,84 трлн руб. — больше 50% засекречены. Доля закрытых расходов в федеральном бюджете в целом неуклонно растет с 2012 года и в прошлом году достигла постсоветского максимума в 21,7%, при этом секретные расходы есть практически во всех разделах бюджета.

До 2008 года полные расходы по разделам и подразделам бюджетной классификации входили в состав табличных приложений к тексту законопроекта, после давались лишь в пояснительной записке к проекту.

Минфин не видит никакого дополнительного засекречивания в бюджетных правках, следует из ответа пресс-службы министерства на запрос РБК. «Документ сопровождают все необходимые для работы с ним пояснительные записки и приложения, позволяющие провести полноценный анализ. В связи с тем что правительство РФ в своей работе уделяет все большее внимание программно-целевому подходу, пояснительная записка содержит описание расходов в разрезе государственных программ и непрограммных направлений, так как программная структура расходов федерального бюджета представляется значимой», — ответила пресс-служба Минфина.