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29.05.2017 23:56

Во дворе на Кима горячая вода размыла грунт и подтопила машины

Труба горячего водоснабжения лопнула в Василеостровском районе Петербурга вечером 29 мая. По словам очевидцев, во дворе дома размыло грунт и подтопило машины

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», прорыв выявили в рамках гидравлических испытаний у дома №4 по проспекту КИМа в районе 19:45. Аварийная бригада огородила вытекание и приступила к ремонту дефектной трубы диаметром 200 миллиметров.

В компании уточнили, что температура воды не превышает 40 градусов. Автомобили в зоне размыва не пострадали.

 


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