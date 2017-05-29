В МЧС предупредили о ночном урагане в Московской области

В ночь на 30 мая в Подмосковье будет ненастной. МЧС предупреждает о сильном ветре и грозе с градом.

«Главное управление МЧС России по Московской области предупреждает: сегодня, с 21.00 вечера и ночью 30 мая по Московской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер при грозе порывами 17-22 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

29 мая над Москвой прошел разрушительный ураган. В столице повалены тысячи деревьев, ветер срывал крыши и рекламные щиты. По последним данным, погибли 11 человек и более 100 человек пострадали.