«Яндекс» опровергает передачу данных украинцев спецслужбам России

СБУ Украины обвиняет сотрудников «Яндес.Украина» в передаче персональных данных украинских пользователей российским спецслужбам, следует из сообщения пресс-службы «Яндекса». Заявление компания сделала на фоне того, что 29 мая представители СБУ Украины провели обыски в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе.

«Две недели тому назад против нашей компании в Украине были введены санкции и наши сервисы: поиск, карты, навигация и многие другие были заблокированы. Сегодня в наших офисах в Киеве и в Одессе прошли обыски СБУ. Из того, что нам известно, наших сотрудников ООО Яндекс.Украины обвиняют в том, что они передавали персональную информацию об украинских пользователях российским спецслужбам», – говорится в сообщении, которое приводит RNS.

В «Яндексе» указывают, что сотрудники украинского офиса не имеют доступа к персональным данным пользователей.

«Ни у сотрудников Яндекс.Украины, ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны», – подчеркивают в компании. «Никакой передачи данных, в которой обвиняют Яндекс, не было», – заявляют в «Яндексе».