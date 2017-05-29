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29.05.2017 22:51

Макрон заявил о «лживой пропаганде» RT и Sputnik на пресс-конференции с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон на первой совместной пресс-конференции в Версале с президентом России Владимиром Путиным 29 мая назвал работу российских государственных СМИ пропагандой. Путин от комментариев воздержался.

Как сообщает РБК со ссылкой на Le Figaro, нелестной оценки удостоились телеканал Russia Today и агентство Sputnik, у журналистов которых возникли сложности с доступом к предвыборному штабу Макрона во время избирательной кампании.
«Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса. Они вели себя как органы влияния, органы пропаганды, причём лживой пропаганды», – цитирует издание слова лидера Франции. –«Когда органы СМИ распространяют бесстыдную ложь, это уже не журналисты».

При этом Макрон добавил, что RT и Sputnik публиковали «ложь», в частности, о нём лично и о его предвыборной кампании. Также он подчеркнул, что поддерживает отличные отношения с иностранными журналистами, которые ведут себя как журналисты

Владимир Путин не стал опровергать слова Макрона и воздержался от комментариев. Несколько позже на высказывание французского президента отреагировали в Кремле.

«Мы не согласны с такой оценкой», – приводит издание слова Дмитрия Пескова со ссылкой на «РИА Новости».

Не согласилась с оценкой и главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, которая написала в своем Twitter: «Поднимаю бокал крымского за то, чтобы новоиспечённый президент перестал врать про RT и Sputnik».

«Дешевый водевиль про RT и Sputnik в исполнении французского президента», – добавила она.


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