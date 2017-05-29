Власти Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов

Пятерых российских дипломатов власти Молдавии объявили персонами нон грата. Их имена не называются.

О ноте правительства 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин сообщил о получении соответствующего документа.

«Мы получили соответствующий документ, изучаем его. Пока ничего не будем комментировать», — сказал он.

По предварительной информации, в течение 24 часов дипломаты должны покинуть страну.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил высылку российских дипломатов. В своем Facebook назвал решение правительства страны «возмутительным» и «направленным против действий главы государства по восстановлению отношений с Россией». «Понимаю, что это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен конструктивным и эффективным диалогом между президентом Молдавии и Кремлем», — заявил молдавский лидер.