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29.05.2017 22:07

Экс-тренер московского «Спартака» предложил российским футболистам играть в лаптях

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в ответ на идею импортозамещения в российском футболе предложил играть в лаптях. Так он прокомментировал предложенную губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым идею отказаться от легионеров.

Как передает «Лента.ру», эмоциональный комментарий тренер оставил 29 мая в ходе эфира на «Матч ТВ».

«Губернатор предложил отменить легионеров? Отменяем. А заодно импортные мячи, футболки, бутсы. Давайте играть в лаптях! И шнурованными мячами. Мы ведь в них инвестировали. Государство должно либо уйти из футбола, либо придерживаться европейских и мировых правил. Тогда конкуренция будет по-настоящему эффективной», — заявил Карпин.

Он выступил за отмену лимита на легионеров в российском футболе и отметил, что таким образом отечественные игроки лишаются здоровой конкуренции. «Давайте отменим лимит. А хорошие россияне тем временем поедут во Францию, в Испанию, в Италию, если они действительно хороши», — добавил Карпин.

23 мая президент России Владимир Путин поддержал идею отказа от легионеров, а глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко пообещал рассмотреть этот вопрос после чемпионата мира 2018 года.

В настоящее время в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит, по которому на поле одновременно могут находиться не более шести иностранных игроков каждой команды.


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