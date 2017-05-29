Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал братьев Хирамагомедовых

Союз ММА России пожизненно дисквалифицировал бойцов Гаджимурада и Гамзата Хирамагомедовых после избиения вице-президента организации.

«Союз ММА России на внеочередном заседании президиума организации принял решение о применении к спортсменам Гаджимураду Хирамагомедову и Гамзату Хирамагомедову следующих дисциплинарных мер за нарушение устава (п.п. 2.4.9. и 3.2.) и регламента Союза ММА России по этике: пожизненно дисквалифицировать и запретить участвовать в соревнованиях, проводимых Союзом ММА России», — приводит слова релиза «Газета.ру» со ссылкой на «Р-Спорт».

21 мая атлеты напали на турнире в Астане на первого вице-президента организации Радмира Габдуллина, который является заместителем Федора Емельяненкою Пострадавший был госпитализирован сначала в Астане, а в дальнейшем в Москве в тяжелом состоянии с диагнозом двойной перелом челюсти, а также сотрясение мозга. Инцидент произошел после боя за титул чемпиона Fight Nights, в котором Хирамагомедов проиграл раздельным решением судей Георгию Кичигину. Спортсмен посчитал, что функционер повлиял на решение арбитров после завершения боя.