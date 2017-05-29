Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска выпал с 17 этажа
Исполняющий обязанности вице-мэра Красноярска, глава департамента муниципального имущества Юрий Парыгин погиб при падении с высоты вечером 29 мая.
Как сообщает краевой Следственный комитет, тело чиновника обнаружили около 20.00 во дворе жилого дома по улице Декабристов в Красноярске. По предварительной информации, мужчина упал с высоты 17 этажа.
На месте работает оперативно-следственная группа. Проверяются различные версии случившегося.
Справка:
Юрий Парыгин родился 8 марта 1959 года. С 2006 по 2011 год возглавлял Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края. В марте 2017 года он выиграл конкурс на должность вице-мэра, руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска.