В Спасе на Крови отреставрируют купола, крышу и несущие конструкции

На частичную реставрацию Спаса на Крови потратят почти 78 млн рублей. Два конкурса на проведение этих работ опубликованы на петербургском портале госзакупок в понедельник, 29 мая, за подписью директора музея "Исаакиевский собор" Николая Бурова, в чьем ведении находится храм.

По условиям первого контракта подрядчик выполнит реставрацию несущих металлических конструкций здания собора. На эти работы победителю конкурса дается 210 дней с момента получения разрешения комитета по охране памятников. Стоимость данного этапа оценили в 38,4 млн рублей, из них почти 6,5 — из внебюджетных средств. План работ подготовил проектный институт "Ленпроектстальконструкция". В техзадании указано, что здание будет открыто для посетителей во время ремонта.

Победитель второго конкурса займется обновлением центральной главы здания. Проект реставрации главки, шатра, открытия кокошников, малых главок, куполов и кровли, а также водосточной системы разработала компания "Возрождение Петербурга". Работы оценили в 39,4 млн рублей.

Ранее сегодня стало известно, что Спас на Крови вошел в первую десятку наиболее популярных достопримечательностей мира по версии туристического портала TripAdvisor.

Напомним, директор ГМЗ Николай Буров занимает этот пост последнюю неделю. В следующий понедельник, 5 июня, он уходит в отставку по собственному желанию.