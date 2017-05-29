Албин остался недоволен работами на второй очереди долгостроя ГК «Город»

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на выходных в очередной раз посетил долгострой ГК «Город» (вторая очередь) и остался недоволен динамикой ведущихся там работ. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Смольного. Напомним, речь идет о жилых комплексах «Ленинский парк» и «Прибалтийский» (Красносельский район, Ленинский проспект, участки 5, 6, 7, 8, 9).

«Динамика работ на второй очереди неудовлетворительная. Мы должны ускорить процесс строительства. Этого от нас ждут люди, обманутые дольщики. Проект сложный, большое количество проблем, несовершенство механизмов имущественно-правовых отношений, но обещания, данные людям, необходимо выполнять. Новые финансовые рычаги и мобилизация строителей помогут нам решить эту задачу», – подчеркнул вице-губернатор.

Комитету по строительству поручено вернуться в график строительных работ. В ходе совещаний также обсуждалась возможность привлечения к реализации многострадального проекта банка «Российский капитал». По словам представителей технического заказчика и инвестора, подрядные организации планируют выйти на строительные площадки второй очереди в начале июня 2017 года. Дольщикам, как сообщает Смольный, была представлена управляющая компания – ООО ИСК "Новатор", которая приступила к приемке домов. Ей передано помещение в корпусе 6А 1-й секции, в котором будет организована передача дольщикам квартир. Уже утвержден график осмотра и последующей приемки квартир собственниками.

Напомним, дольщики «Города», около 3500 человек, ждут своего жилья с 2013 года. В 2014 году работы на ЖК «Ленинский парк» и ЖК «Прибалтийский» были полностью остановлены. С середины 2015 года объекты группы компаний «Город» на контроль взял вице-губернатор Игорь Албин. Была создана рабочая группа по проблемам обманутых дольщиков во главе с начальником аппарата вице-губернатора Алексеем Золотовым, образовано городское унитарное предприятие «Центр содействия строительству».

На данный момент застройщиком и генподрядчиком – ЗАО «Проммонолит» – поданы документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию двух многоэтажек – корпусов 6А и 7А (в корпусе 6А – 934 квартиры общей площадью 46,330 тыс. кв.м, в корпусе 7А – 1078 квартир общей площадью 52,359 тыс. кв.м). Заключение о соответствии объектов (ЗОС) получено, застройщик устраняет внесенные в дефектную ведомость замечания технического контроля и самих дольщиков. Идет благоустройство территории, испытания лифтов, установка уличного освещения.

В текущем строительном сезоне основной акцент в строительных работах должен быть перенесен на вторую очередь: участки 5, 6Б, 6В, 7Б, 7В ЖК «Ленинский парк» и корпуса ЖК «Прибалтийский» на участках 8, 9. К началу мая строительная готовность объектов второй очереди составляла:

- ЖК «Ленинский парк»: 5А – 50%, 6Б – 49%, 6В – 48%, 7Б – 49%, 7В – 48%,

- ЖК «Прибалтийский»: участок 8 – 22%, 9А – 53%, 9Б – 17%, 9В – 18%, 9Г – 20%.

У подрядчиков, работающих на второй очереди ЖК «Ленинский парк», принято работ на 414 млн рублей, на ЖК «Прибалтийский» – на сумму 343,4 млн рублей. Стоимость завершения строительства составляет на этих же объектах 1,335 млрд рублей и 2,840 млрд рублей соответственно.

Между тем, сами дольщики, которые кооперируются в группах «Вконтакте», продолжают протестовать и угрожают объявить голодовку 31 мая — как раз перед началом Петербургского экономического форума. «Объявлять ввод в эксплуатацию с 01 июня – преступление. Дома не готовы. Не доделаны инженерия, остекление и это только то, что на глазах. Любопытно, от чего всеми силами чиновники хотят сдать дома в таком состоянии», – пишут участники группы.

Алла Андреева, глава инициативной группы дольщиков, заявляет, что мартовские обещания выделить на достройку второй очереди ЖК «Ленинский парк», а также ЖК «Морская звезда» и ЖК «Прибалтийский» 400 млн рублей до сих пор не выполнены. По ее словам, стройки остановлены, из 13 домов трех проектов «Города» строятся лишь два дома. Пять из них, в ЖК «Ленинский парк», должны быть сданы в сентябре 2017 года, но и там процесс не движется более полугода. К тому же сроку обещали сдать и ЖК «Прибалтийский»; теперь дольщики надеются увидеть квартиры хотя бы к сентябрю 2018 года. «Мы больше не верим обещаниям. Люди решили голодать. Это будут дольщики всех проектов», — сообщила «Деловому Петербургу» Алла Андреева, но место акции не раскрыла. Дольщики требуют встречи с полпредом президента по СЗФО Николлаем Цукановым; говоря о том, что он «решил нашу проблему в Калининграде», они надеются, что Цуканов поможет им и в северной столице.