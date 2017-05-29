Ураган в столице не отразился на расписании поездов и самолетов между Петербургом и Москвой

Ухудшившаяся с полудня погода в столичном регионе пока не отразилась на расписании Пулково и Московского вокзала на 29 мая.

Как следует из онлайн-табло петербургского аэропорта, на 20.00 лишь один борт на Москву был задержан на вылет. Он принадлежит авиакомпании "Вим авиа", у которой в последнее время проблемы с лётной пунктуальностью и без плохой погоды.

Также тихо на табло прилетов. Все самолёты из столицы прибыли в Петербург по расписанию.

В пресс-службе ОЖД " Фонтанке" сообщили, что проблем с железнодорожным сообщением также пока не наблюдается.

ГСУ СК по Москве сообщало, что на 18.30 у них были данные о 8 погибших в результате падения деревьев людей. СМИ сообщают на 20.00 о двенадцати погибших и пятидесяти пострадавших.