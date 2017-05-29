Шлеменко против Хэлси: бои без правил как национальная идея

30.05.2017 13:12

Американский боец по смешанным единоборствам Брендон Хэлси пообещал "раскатать" россиянина Шлеменко у него дома. Легенда российского ММА ответил ему в студии [Фонтанки.Офис] и пообещал взять реванш за поражение в предыдущем поединке. Заодно вместе с президентом M1 Global Вадимом Филькенштейном спортсмен рассказал, чего еще ждать на турнире M-1 Challenge 79 1 июня и как бои без правил делают из футбольных хулиганов людей.