Главу Пушкинского района отправили в отставку

Георгий Полтавченко принял отставку по собственному желанию главы Пушкинского района Петербурга Дмитрия Берестова. Об этом 29 мая в твиттере сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

«Полтавченко возложил исполнение обязанностей главы администрации Пушкинского района на 1-го заместителя главы администрации Д. Г. Матвеева», – написал Кибитов.

Стоит отметить, что, по информации «Фонтанки», на место главы Пушкинского района в ближайшее время может быть назначен Владимир Омельницкий, глава Фрунзенского района. Также, по информации собеседников в Смольном, на место главы Фрунзенского претендуют ныне первый заместитель района Олег Фадеенко и заместитель главы Петроградского района Валерий Сапожников.